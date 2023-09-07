Беспилотник коалиции США опасно сблизился с самолетом РФ в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что в Сирии беспилотник MQ-9 международной антитеррористической коалиции опасно сблизился с российским самолётом Ан-30. Об этом сообщают «Известия».

Такое заявление Кулить сделал во время брифинга. По его словам, российским лётчикам удалось избежать столкновения.

«В 09:37 в районе города Телль-Рифаат на высоте около 6,2 тысяч метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Ан-30 ВКС РФ, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», – заявил он.

Кулить также добавил, что авиация коалиции продолжает нарушать протоколы деконфликтации в небе над Сирией. Он уточнил, что за сутки со стороны коалиции произошло 13 случаев нарушения протоколов.