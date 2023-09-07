Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи в рамках инициативы о военной помощи Украине», — сказала Сингх.

По ее словам, он оценивается в 600 миллионов долларов. Пакет включает в себя оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства, отметила Сингх. Речь идет о закупках нового вооружения.