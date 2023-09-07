США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams

Пентагон: снаряды с обеднённым ураном поставят Украине вместе с танками осенью
Снаряды с обеднённым ураном планируется доставить на Украину к моменту поставки ВСУ американских танков Abrams, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы ожидаем, что танки будут поставлены на Украину осенью», — сказала она.
6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.
Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.