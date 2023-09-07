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Пентагон: снаряды с обеднённым ураном поставят Украине вместе с танками осенью

Снаряды с обеднённым ураном планируется доставить на Украину к моменту поставки ВСУ американских танков Abrams, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams
© U.S. Army / Sgt. Leon Cook

«Мы ожидаем, что танки будут поставлены на Украину осенью», — сказала она.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.

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