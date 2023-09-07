Российские Ми-28 начнут бороться с дронами

«Вертолету сбивать беспилотники совершенно несложно, потому что любые маленькие аппараты излучают тепло. А ракеты ориентированы на тепло. И скорость у них небольшая, до 200 километров в час, поэтому сбивать их просто. Пилоту научиться их сбивать тоже не составляет труда. Единственное, что цель маленькая, если беспилотный аппарат небольшой, главное — попасть. Но это не такая цель, которая летает со скоростью сверхзвука, поэтому сбить его достаточно просто», — сказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.