США выведут часть войск из Нигера

"Из предосторожности Министерство обороны США переводит часть американских военнослужащих и военной техники в Нигере с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе. Кроме того, Нигер покинет небольшое количество военнослужащих и техники, в которых нет острой необходимости", - отметил чиновник