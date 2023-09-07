В США объявили о передаче ВСУ 190 бронеавтомобилей MRAP

Соединенные Штаты намереваются передать Украине 190 бронеавтомобилей MRAP, рассказала посол США в Киеве Бриджит Бринк. Об этом пишут «Ведомости».

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По ее словам, несколько единиц техники этого типа уже прибыли на днях на Украину.

Бринк пояснила, что машины позволят украинским стражам порядка защищать гражданское население вдоль линии соприкосновения.

Силовики смогут использовать эти машины для обезвреживания мин и обеспечения безопасности населения, уточнила дипломат.