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В США заявили об уязвимости НАТО для российских беспилотников

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что Российская Федерация в ходе специальной военной операции (СВО) поняла, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют ключевую роль в бою, и переформатировала свои вооруженные силы, в то время как НАТО действует в этой сфере по старинке.

В США назвали одно из преимуществ российской армии
© РИА Новости

По его мнению, если между ВС РФ и армией образца Североатлантического альянса начнется столкновение, россияне "будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов".

Риттер также обратил внимание, что в современных конфликтах противостояние беспилотников достигло умопомрачительных масштабов. Соединенные Штаты предпринимали попытки разработать собственное семейство ударных беспилотников, но пока не создали оружие нужного уровня, указал он.

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Ранее портал Business Insider писал, что способность российских войск глушить украинские беспилотники улучшилась, что вынуждает операторов беспилотных летательных аппаратов перемещаться ближе к линии фронта и подвергаться большей опасности.

До этого российский военный рассказал о роли и эффективности FPV-дронов на фронте. По его словам, из-за применения FPV-дронов противнику приходится подтаскивать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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