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В Пентагоне проведут аудит после завышения цен оборудования, отправленного Киеву

Генеральный инспектор Пентагона собирается провести проверку после того, как были обнаружены различия в стоимости оборудования, которое было отправлено на Украину.

В Пентагоне проведут проверку стоимости оборудования для Украины
© РИА Новости

Об этом пишет издание Breaking Defense.

Генинспектор планирует провести аудит бухгалтерии ведомства, чтобы убедиться, что всё соответствует заявлениям ведомства о просчёте в оценке поставок оружия Украине.

Отмечается, что целью аудита станет оценка влияния ошибки на ситуацию.

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По данным портала, Пентагон в течение пяти дней должен определить, кто из чиновников будет вести диалог с офисом генинспектора.

Ранее в ведомстве заявили, что ошиблись при расчётах стоимости направленного вооружения Киеву на $6,2 млрд — излишек предполагается потратить на будущие поставки.

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