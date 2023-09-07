В Пентагоне проведут проверку стоимости оборудования для Украины

Генеральный инспектор Пентагона собирается провести проверку после того, как были обнаружены различия в стоимости оборудования, которое было отправлено на Украину.

Об этом пишет издание Breaking Defense.

Генинспектор планирует провести аудит бухгалтерии ведомства, чтобы убедиться, что всё соответствует заявлениям ведомства о просчёте в оценке поставок оружия Украине.

Отмечается, что целью аудита станет оценка влияния ошибки на ситуацию.

По данным портала, Пентагон в течение пяти дней должен определить, кто из чиновников будет вести диалог с офисом генинспектора.