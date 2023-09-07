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Беспилотник самолетного типа перехватили над российским городом

В небе над Брянском система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

Губернатор рассказал, что после того как РЭБ подавила БПЛА, дрон упал в районе городского вокзала. При этом не было ни повреждений, ни пострадавших среди мирных жителей.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

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