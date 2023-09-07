В небе над Брянском система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз .

Губернатор рассказал, что после того как РЭБ подавила БПЛА, дрон упал в районе городского вокзала. При этом не было ни повреждений, ни пострадавших среди мирных жителей.