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Средствами РЭБ подавили беспилотник над Брянском

Российские силы РЭБ подавили беспилотник над Брянском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области перехвачен украинский беспилотник
© nsn.fm

После подавления дрон упал в районе железнодорожного вокзала Брянск I. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет. Специалисты работают на месте.

Минобороны России сообщает, что дрон был перехвачен около 17.30.

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Ранее стало известно, что в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник, сообщает «Профиль».

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