CNN: Маск спас ВМФ России в 2022 году, отключив украинцам Starlink

Предприниматель Илон Маск сорвал нападение Украины на военно-морской флот РФ в 2022 году. Об этом стало известно из отрывка биографии миллиардера.

«Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании недалеко от побережья Крыма в прошлом году, чтобы сорвать скрытое нападение Украины на российский военно-морской флот», — передает CNN содержание биографии предпринимателя, которую написал американский журналист Уолтер Айзексон.

Как отмечает автор, когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и выбросились на берег.

Он добавил, что Маск сделал это, боясь ответа России ядерным оружием. По словам самого предпринимателя, Starlink не предназначалась для ударов беспилотников. Она была создана для того, чтобы люди могли расслабляться, выходить в Интернет для учебы и делать хорошие мирные вещи, сказал он.