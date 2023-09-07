Маск рассказал, как оказался втянут в конфликт с Украиной

Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в биографии, отрывок которой опубликовал телеканал CNN.

Биография бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. Ранее Айзексон написал биографию основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна . В приведенном отрывке Маск задался вопросом, как он оказался втянут в конфликт на Украине.

«Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix , отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов», — сказал Маск.

Напомним, что в середине февраля Маск заявлял, что не допустит использования спутников системы Starlink для эскалации конфликта, которая может привести к новой мировой войне. Позднее СМИ сообщали, что компания не позволяет Киеву использовать терминалы системы для наведения дронов на территории новых регионов России, а также стала блокировать устройства, купленные по низким ценам у недобросовестных посредников.