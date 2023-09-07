Франция назвала условия вывода войск из Нигера

Франция не выведет войска из Нигера, пока не узнает дальнейшую судьбу свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, Париж ведет постоянные переговоры с захватившими власть в Нигере мятежниками, они обсуждают вывоз французских артиллерии и авиации с территории африканского государства.

6 сентября телеканал France24 сообщил, что Франция намерена вывести часть военной авиации, включая беспилотники, с территории Нигера. Отмечается, что французские власти планируют вывести из Нигера большую часть беспилотников и свернуть присутствие авиации, «использовавшейся для борьбы с джихадистами».