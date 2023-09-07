ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов
Евросоюз готовится согласовать положения в обновленных бюджетных правилах. Это даст возможность тратить больше на военные нужды на фоне конфликта на Украине, сообщает агентство Reuters.
Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран зоны евро должен составлять не более 3%, а госдолг - более 60% ВВП. В ЕС ранее ввели практику согласования национальных бюджетов с Еврокомиссией в связи с повсеместным нарушением странами еврозоны требований Пакта на фоне кризиса евро 2010-2014 годов.
Reuters со ссылкой на осведомленных чиновников сообщает, что многие европейские государства, находящиеся по соседству с РФ, обратились к Брюсселю с призывом исключить военные расходы из расчетов дефицита бюджета. С такой просьбой они выступили после начала конфликта на Украине.
«Это (предложение) не прошло, но есть договоренность о том, что, хотя расходы на оборону все еще будут частью расчетов дефицита, (Европейская) Комиссия будет классифицировать такие расходы, как «значимые факторы», что позволит ей не предпринимать какие-либо дисциплинарные меры, даже если лимит в 3% преодолен», - подчеркнул один из дипломатов ЕС.
Ранее подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников рассказал изданию «Укринформ», сколько обходится Киеву день ведения боевых действий. По его словам, сумма составляет $100 млн.