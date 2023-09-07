ЕС может обновить бюджетные правила для увеличения военных расходов

«Это (предложение) не прошло, но есть договоренность о том, что, хотя расходы на оборону все еще будут частью расчетов дефицита, (Европейская) Комиссия будет классифицировать такие расходы, как «значимые факторы», что позволит ей не предпринимать какие-либо дисциплинарные меры, даже если лимит в 3% преодолен», - подчеркнул один из дипломатов ЕС.