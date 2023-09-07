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В США увеличат производство ракет AMRAAM из-за Украины

Американская компания Raytheon увеличила темпы производства ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и сможет сохранять их в течение последующих лет из-за планируемых поставок боеприпасов Украине. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на президента подразделения авиационных боеприпасов компании Пола Ферраро.

В США увеличат производство ракет AMRAAM из-за Украины
© globallookpress.com

«По данным производителя оружия, высокий спрос позволит производственной линии Raytheon по изготовлению ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM работать на максимальной мощности в течение многих последующих лет, поскольку США и другие западные державы стремятся поставлять больше ракет на Украину и пополнять собственные запасы», — пишет издание.

По словам Ферраро, Raytheon изготавливала около 500-800 ракет в год, а текущие заказы увеличили это число почти до 1200 единиц. Он подчеркнул, что компания достигла предельных темпов производства ракет, а текущий спрос позволит сохранить этот уровень «в обозримом будущем».

Ранее в сентябре стало известно, что Пентагон заключил контракт с Raytheon на закупку ракет AMRAAM класса «воздух-воздух», сумма которого составила 192 миллиона долларов. Впоследствии боеприпасы передадут Украине.

В марте газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что в США рассматривают возможность установки ракет AMRAAM на украинские истребители. В публикации The Drive предположили, что радары украинских самолетов ограничат эффективность американских ракет.

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