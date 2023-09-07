В США увеличат производство ракет AMRAAM из-за Украины

Американская компания Raytheon увеличила темпы производства ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и сможет сохранять их в течение последующих лет из-за планируемых поставок боеприпасов Украине. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на президента подразделения авиационных боеприпасов компании Пола Ферраро.

«По данным производителя оружия, высокий спрос позволит производственной линии Raytheon по изготовлению ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM работать на максимальной мощности в течение многих последующих лет, поскольку США и другие западные державы стремятся поставлять больше ракет на Украину и пополнять собственные запасы», — пишет издание.

По словам Ферраро, Raytheon изготавливала около 500-800 ракет в год, а текущие заказы увеличили это число почти до 1200 единиц. Он подчеркнул, что компания достигла предельных темпов производства ракет, а текущий спрос позволит сохранить этот уровень «в обозримом будущем».

Ранее в сентябре стало известно, что Пентагон заключил контракт с Raytheon на закупку ракет AMRAAM класса «воздух-воздух», сумма которого составила 192 миллиона долларов. Впоследствии боеприпасы передадут Украине.