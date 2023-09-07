В России рассказали об ответе на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Российские войска начнут массированное применение авиации и артиллерии для уничтожения техники Вооруженных сил Украины, использующей снаряды с обедненным ураном, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, необходимо проводить агитационные работы с украинским населением о неприемлемости их применения.

Мы будем массированно применять авиацию и артиллерию для уничтожения этих танков на территории Украины. Помимо этого, необходимо проводить проповеднические работы с населением Украины с точки зрения неприемлемости применения этих снарядов, — сказал Матвийчук.

Однако в первую очередь, уверен он, Россия должна выступить против поставок снарядов с обедненным ураном на дипломатической мировой арене и обвинить США «в распространение ядерных технологий».

Вашингтон передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Соответствующее заявление появилось на сайте Пентагона.

В тексте отмечается, что передача снарядов войдет в новый пакет военной помощи Украине.

«В этот пакет, оцениваемый в 175 миллионов долларов войдут: … 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams», — говорится в заявлении.

Также США передадут Украине в рамках нового пакета помощи дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы и подрывные снаряды для расчистки заграждений.

Передаваемые украинской армии снаряды с обеднённым ураном не несут радиоактивной угрозы, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

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«Они не представляют радиоактивной угрозы», — цитирует РИА Новости Кирби.

По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что данные боеприпасы позволят украинской армии быть более эффективной на поле боя.

Утверждения Белого дома, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы, "вранье или глупость", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на слова коллеги из Белого дома Джона Кирби, утверждавшего обратное.

"Что это: вранье или глупость?" - написала Захарова и напомнила, что "про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли", а также об "эффекте загрязнения почв радионуклидами" писали много раз.

А в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется рост онкозаболеваний. Она рассказала, как это проверили на себе солдаты НАТО во время агрессии против Югославии. Годы спустя, подчеркнула она, итальянский парламент выпустил доклад с исследованиями последствий. В нем констатируется, что "из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% - летальность: каждый 20-й человек)".

"Умирали бывшие военные от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рака легких, костного рака, рака пищевода, дегенеративного развития кожи…" - подчеркнула дипломат.

По данным Минздрава Сербии, в тех местах, где проводились бомбардировки НАТО снарядами с обедненным ураном, и сегодня наблюдается рост таких заболеваний, как онкология, бесплодие у мужчин и др.

Решение о поставках США оружия с обедненным уран для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках нового пакета военной помощи является очень плохой новостью. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Применение этих снарядов [в Югославии] вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями», — указал представитель президента, отметив, что последствия ощущают и следующие поколения, которые каким-то образом с этим соприкасались и находились в районах применения этого оружия.

Замглавы МИД России Сергей Рябков раскритиковал поставки США оружия с обедненным ураном для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Это не просто эскалационный шаг, это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий», — заявил он.

По его словам, этот преступный акт проявляет циничность политики США на Евразийском направлении. Вашингтону все равно, какой вред окружающей среде и людям может нанести подобное вооружение, добавил замглавы ведомства.

Решение США поставить Украине снаряды с обедненным ураном является показателем бесчеловечности и ставит крест на целых поколениях. Об этом заявило посольство РФ в своем Telegram-канале.

"Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", - говорится в заявлении посольства по поводу планов администрации США.

Российские дипведомство считает, что на передачу вооружений "неизбирательного действия" США "идут осознанно", при этом "занимаются самообманом", отказываясь смириться с провалом украинского контрнаступления. Российская военная операция продолжится, подчеркнули дипломаты.

Посольство РФ добавило, что Вашингтону "глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей".

Применение украинской армией снарядов с обедненным ураном приведет к тому, что территории на линии боевого соприкосновения не будут пригодны для жизни, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что Киев сознательно идет на такие меры, так как не в состоянии вернуть утраченные регионы.

Их применение в зоне СВО отразится как на российских солдатах, так и на ВСУ, так как они являются достаточно активными с точки зрения лучевых излучений. Возможно, Киев уже решил, что потерянные территории Украины не вернутся никогда, и решили следовать принципу «да не доставайся ты никому», чтобы обе стороны потеряли к ним интерес. Таким образом, те территории станут непригодными для жизни, — сказал Матвийчук.