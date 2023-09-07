ВВС США начнут использовать финский аэропорт Рованиеми
Американские ВВС начнут использовать инфраструктуру финского аэропорта Рованиеми в Лапландии.
По словам президента Финляндии, переговоры с американской стороной об оборонном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement) идут хорошо.
Ранее стало известно, что финский оборонный концерн Patria подписал с американским производителем истребителей F-35 Lockheed Martin рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве. В частности, в Финляндии начнётся сборка фюзеляжей для F-35.
В марте Lockheed Martin заявила о возобновлении приёмочных полётов новых истребителей F-35, после того как они были приостановлены из-за проблем с двигателем.