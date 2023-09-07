ВВС США начнут использовать финский аэропорт Рованиеми

Американские ВВС начнут использовать инфраструктуру финского аэропорта Рованиеми в Лапландии.

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«Президент республики Саули Ниинистё подтвердил... что на финской земле будет военное присутствие США… ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми», — говорится в сообщении газеты Iltalehti.

По словам президента Финляндии, переговоры с американской стороной об оборонном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement) идут хорошо.

Ранее стало известно, что финский оборонный концерн Patria подписал с американским производителем истребителей F-35 Lockheed Martin рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве. В частности, в Финляндии начнётся сборка фюзеляжей для F-35.