Минобороны отчиталось о ситуации в районе Работино

Российские военные на запорожском направлении в районе Работино и Вербового отразили 39 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчитались в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в течение недели противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды — чтобы поддержать наступательные действия, украинские военные задействовали группу артиллерии численностью до 360-ти орудий, половина из которых произведены в западных странах.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены», — сообщили в министерстве.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал запорожское направление наиболее напряженным в зоне СВО — там, по его словам, ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством инструкторов из западных стран.

Впоследствии врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России тактически отошли из Работино, подчеркнув, что армия России находится на высотах, которые являются главенствующими, а ВСУ попали «воронку» внизу. По его словам, Работино в результате достаточно продолжительных боев практически не существует, населенный пункт «остался только на карте».