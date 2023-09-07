В Польше запустят второе предприятие по производству гаубиц Krab

Правительство Польши выделит более $200 млн на производство самоходных гаубиц Krab. Об этом в рамках Международного салона военной промышленности рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

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Глава правительства уточнил, что данный вид вооружений хорошо показал себя в ходе украинского конфликта и ценится в других государствах. При этом деньги будут вложены в модернизацию завода «Бумар-Лабенды» в городе Гливице, подчеркнул Моравецкий.

«Эти средства позволят создать новые производственные помещения и организовать производство около 50 Krab [в год]», — пояснил премьер-министр.

Изначально созданием такой техники на территории Польши занимался только завод «Хута сталова воля». Однако массовое производство гаубиц было включено в программу модернизации армии страны, для чего потребовались дополнительные мощности.