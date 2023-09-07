Бойцы ВСУ указали на неэффективность кассетных боеприпасов против укреплений

Бойцы ВСУ в беседе с газетой The New York Times (NYT) оценили кассетные боеприпасы.

Так, один из украинских военных дал им положительную оценку. Он назвал кассетные боеприпасы «очень эффективными». По мнению других солдат, подобного рода снаряды используют по большей части против пехоты на открытой местности. Они сочли кассетные боеприпасы неэффективными против защищенных позиций, которые являются основным препятствием для контрнаступления.

Издание отмечает, что западные чиновники и эксперты не сомневаются в том, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против войск и автомобильных колонн на открытой местности.

Газета со ссылкой на американских чиновников сообщает, что власти США собираются осуществить новые поставки кассетных боеприпасов в обозримом будущем.