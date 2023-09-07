Песков не стал комментировать сообщения об угоне российского вертолета

Песков не стал комментировать сообщения об «угоне вертолета» российским пилотом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.
По его словам, данная тема – прерогатива Минобороны.
«Комментироватьчто-либо, не зная деталей, было бы неверно», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, как можно объяснить такой инцидент и нет ли рисков его повторения.
Деловая газета "Взгляд": главные новости