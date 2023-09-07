$97.84+0.31105.08+0.17

Песков не стал комментировать сообщения об «угоне вертолета» российским пилотом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.

Песков не стал комментировать сообщения об угоне российского вертолета
© globallookpress.com

По его словам, данная тема – прерогатива Минобороны.

«Комментироватьчто-либо, не зная деталей, было бы неверно», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, как можно объяснить такой инцидент и нет ли рисков его повторения.