США модернизируют танк Abrams

"Это [модернизация] действительно на основе угроз, всех тех, что мы видим прямо сейчас, даже недавно на Украине, в плане собственной активной системы защиты, меньшего веса, большей живучести и, конечно, сниженных логистичиеских затрат в том числе для армии", - пояснил он.