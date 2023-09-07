СМИ: Россия научилась эффективно глушить украинские дроны

Способность российских сил глушить украинские беспилотники значительно улучшилась, из-за чего операторы ВСУ вынуждены приближаться к линии фронта, пишут американские СМИ.

В начале спецоперации украинские операторы могли запускать дроны далеко от линии фронта, и Россия не могла до них достать, пишет портал Business Insider.

Однако теперь Россия научилась глушить украинские дроны, и операторы ВСУ вынуждены приближаться к линии фронта, что «подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», отмечает Ura.ru.