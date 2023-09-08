В Генштабе ЦАР рассказали, как инструкторы из РФ готовят армию страны

Россия является одной из стран, которая помогает урегулировать военные кризисы и вооруженные конфликты в Центральноафриканской Республике, которые начались после 2013 года. О том, как российские военные инструкторы готовят армию ЦАР, в интервью Pravda.Ru рассказал представитель Генштаба страны, генерал Сакама.