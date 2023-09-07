Украинская разведка отчиталась перед Сенатом США

Высокопоставленные представители украинской разведки отчитались перед членами комитета Сената США по разведке. Об этом сообщает американское издание Politico.

Уточняется, что украинские чиновники провели брифинг для парламентариев США в частном порядке. При этом Politico не уточнило, кто именно принял участие в отчете. Само мероприятие было посвящено ходу наступления Украины и перспективам Киева в конфликте.