Высокопоставленные представители украинской разведки отчитались перед членами комитета Сената США по разведке. Об этом сообщает американское издание Politico.
Уточняется, что украинские чиновники провели брифинг для парламентариев США в частном порядке. При этом Politico не уточнило, кто именно принял участие в отчете. Само мероприятие было посвящено ходу наступления Украины и перспективам Киева в конфликте.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери Вооруженных сил Украины к концу года составят полмиллиона человек. Он также указал, что киевские власти намеренно не записывают в потери солдат, которые не вернулись с поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.
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