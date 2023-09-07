Больше 50 мигрантов после рейдов петербургской полиции отправили в военкоматы

Петербургские правоохранители провели рейд на вещевом рынке. В пресс-службе ГУ МВД России по городу и области уточнили, что некоторых мигрантов отправили в военкоматы.

«В результате 56 человек получили повестки для явки в военные комиссариаты и постановки на воинский учет», – говорится в сообщении.

У 32 иностранных граждан были выявлены нарушения миграционного законодательства. Их отвезли в отделы полиции. Они будут привлечены к административной ответственности. Правоохранители проверили 400 человек, уточняет издание «Мойка 78».

Напомним, что почти 500 мигрантов выгонят из Петербурга после проведенных правоохранителями рейдов.