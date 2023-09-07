ВС РФ нанесли массированный удар по частям ВСУ у Работино

Российские войска нанесли массированный удар по частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые осуществляли ротацию у населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«Что касается обстановки на запорожском фронте: прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений», — заявил он.

Балицкий подчеркнул, что в результате огневого поражения ВСУ потеряли за ночь примерно сто бойцов. Помимо этого, украинские войска понесли потери и в технике, отметил он. Врио главы региона уточнил, что были поражены девять артиллерийских орудий, два миномета, два танка и три беспилотника ВСУ.