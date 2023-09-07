ВСУ сбросили 16 взрывных устройств с БПЛА в Белгородской области за сутки

ТАСС, 7 сентября. Вооруженные силы Украины около 100 раз за сутки обстреляли Белгородскую область, в том числе сбросили 16 взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, повреждения получили автомобиль и частный дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка - установлено 10 прилетов. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль. По селу Середа выпущено 17 минометных снарядов и сброшено с БПЛА 13 осколочных боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попал МАПП [многосторонний автомобильный пункт пропуска] "Шебекино" - зафиксировано четыре прилета", - написал он.

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По данным Гладкова, в Краснояружском районе по окраинам сел Илек-Пеньковка и Колотиловка выпустили со стороны ВСУ по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Репяховка - два, по окраине села Староселье и селу Вязовое - 7 и 14 артиллерийских снарядов соответственно, пострадавших нет. Он отметил, что в результате обстрелов в селах Староселье и Вязовое повредило линии электропередачи, их уже восстановили.

Глава региона написал, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов, там же средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что в Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Соболевка - установлено два прилета, загорелась сухая трава на площади 100 кв. м, пожар ликвидировали, а по поселку Уразово выпустили один артиллерийский снаряд - в одном частном домовладении повредило фасад, окна и крышу. В Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, по окраине хутора Старый выпустили семь минометных снарядов, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.