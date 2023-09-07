«Спорное решение». Зарубежные СМИ о поставках снарядов с обедненным ураном

США объявили о поставках Украине снарядов с обедненным ураном, заявив, что они не представляют радиоактивной угрозы. Что об этом пишут зарубежные СМИ - в подборке «Рамблера».

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Ранее Пентагон объявил о новом крупном пакете военной помощи Украине. В него вошли боеприпасы для ранее поставленных ЗРК, САУ и различной бронетехники. Кроме того, было принято решение отправить снаряды с обедненным ураном. При этом официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что передаваемые ВСУ снаряды не представляют радиоактивной угрозы. Вашингтон полагает, уточнил чиновник, что боеприпасы этого типа помогут украинским танкистам.

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Американское издание Politico отмечает, что снаряды с обедненным ураном считаются наиболее эффективным способом вооружения танков Abrams.

«Решение было принято после нескольких месяцев дебатов по поводу бронебойных снарядов, которые, как ожидается, будут очень эффективны против российских танков», - говорится в статье.

Военные эксперты, опрошенные газетой The Guardian, отметили, что обедненный уран очень плотный и при выстреле снаряд с ним становится «экзотическим металлическим дротиком, выпущенным с необычайно высокой скоростью», способным легко пробить броню танка, а затем «взорваться в горящем облаке пыли и металла».

При этом, несмотря на то, что такой вид боеприпасов не считается ядерным оружием, Международное агентство по атомной энергии призывает к осторожности при обращении с ним. В частности, в МАГАТЭ заявили, что необходимо носить защитную одежду и «может потребоваться кампания по информированию общественности, чтобы гарантировать, что люди будут избегать контактов со снарядами».

В свою очередь в El Pais назвали «немыслимой» отправку боеприпасов такого типа еще 18 месяцев назад, когда начался конфликт на Украине. А также отметили, что такое решение является «спорным».