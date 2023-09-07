США намерены передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов

Вашингтон в ближайшее время планируют передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета New York Times.

В июле США объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов, которые запрещены международной конвенцией. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По оценкам американских военных, от 5 до 14% таких снарядов могут вовсе не разорваться. В таком случае они превращаются в мины, которые представляют огромную опасность для мирного населения даже после того, как конфликт завершен.

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По данным источников New York Times, в ближайшее время администрация президента США Джо Байдена планирует отправить новую партию кассетных боеприпасов Украине, «чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся снаряды».

«Учитывая, что запасы других боеприпасов в странах НАТО тревожно низки, а производители оружия в США и Европе не могут удовлетворить растущие запросы, эксперты говорят, что кассетные боеприпасы могут быть одним из единственных доступных средств пополнения запасов Украины», - отмечается в статье.

При этом эксперты ожидают, что «ненасытные запросы» Украины на боеприпасы будут расти, поскольку ряд подразделений все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы заложить основу для наступления пехоты, вместо общевойсковых боев, принятых в НАТО, «которые украинские подразделения с трудом освоили».

Издание привело также оценки американских чиновников, согласно которым украинские силы в последнее время «производили до 8000 артиллерийских выстрелов каждый день, включая сотни кассетных боеприпасов».