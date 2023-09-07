США предупредили Северную Корею о последствиях сотрудничества с Россией

Северная Корея может столкнуться с последствиями со стороны США и других стран в случае сотрудничества с Россией по поставкам оружия. Об этом КНДР предупредил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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«Мы не видим, чтобы они оказывали какую-либо оптовую помощь российским военным, и мы продолжаем призывать Северную Корею не делать этого», — заявил он.

При этом Кирби отметил, что США в настоящее время не ведут активного диалога со своими ключевыми союзниками по этому вопросу, поскольку «между Пхеньяном и Москвой не было заключено никакого соглашения в отношении вооружений».