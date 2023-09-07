Израиль продавал оружие Мьянме в обход запрета правительства

Израильские компании продолжили продавать передовые системы вооружения Мьянме как минимум до начала 2022 года, почти через год после военного переворота в стране и вопреки запрету правительства. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на документы и анонимные источники.

По данным издания, государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) и израильский производитель оружия Elbit Systems продолжали торговать с Мьянмой, несмотря на международное эмбарго на поставки оружия в страну, решение Высшего суда Израиля и заявление правительства Израиля, запрещающее такую торговлю.

Видео дня

Полученные Haaretz документы свидетельствуют о как минимум четырех поставках Мьянме от IAI с 2018 года общим весом около 250 тонн. Последняя партия датирована мартом 2022 года. В качестве получателя был указан глава Управления оборонных закупок Мьянмы, а в документах груз был описан как «детали самолета» и «металлические пластины». По данным газеты, IAI поставила ВМС Мьянмы шесть патрульных катеров, последние два были собраны в Мьянме и сданы в эксплуатацию на официальном мероприятии в декабре 2022 года.

IAI также предоставила военным Мьянмы современные радиолокационные системы, производимые ее дочерней компанией ELTA Systems.

По данным Haaretz, Elbit Systems поставила блоки ACMI (приборы для маневрирования в воздухе), детали для беспилотников Skylark и дистанционно управляемую морскую башню, вооруженную скорострельной пушкой 25-миллиметрового калибра.

Haaretz отмечает, что в первом квартале 2023 года в результате воздушных налетов на деревни, которые, по утверждению военных Мьянмы, являются базами оппозиции, погибло более 140 человек. Во втором квартале количество погибших превысило 330.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года, его возглавил главнокомандующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайна. Военные свергли правительство во главе с нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи,