Минобороны подтвердило уничтожение еще одного дрона над Брянской областью

В небе над Брянской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник. Это подтвердили в Минобороны России, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, беспилотник самолетного типа был уничтожен в граничащем с Украиной российском регионе около 7:00 по московскому времени. До этого ведомство сообщало о поражении дрона в небе над Брянской области в 6:30 по мск. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку.

В Брянской области за утро четверга, 7 сентября, сбили три беспилотника. Сначала устройство поразили над Брянским районом, затем над Брянском — обломки пораженного дрона при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала. Впоследствии сообщалось о третьем сбитом на подлете к Брянску дроне.