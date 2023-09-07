Названа самая большая проблема инженерных машин НАТО на Украине

«Но, опять нюанс, у них все машины тяжелые, взять те же Leopard и Abrams — они более 60 тонн, и машины разминирования их тяжелые. По нашей местности они особо ехать не хотят, после, как говорится, дождичка они просто встают под своей массой и их самих еще там надо вытаскивать», — уточнил Сайфуллин.