Губернатор Богомаз сообщил, что над Брянском сбит беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в результате падения обломков БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

По словам губернатора, пострадавших нет.