Губернатор Богомаз сообщил, что над Брянском сбит беспилотник
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате падения обломков БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.
По словам губернатора, пострадавших нет.
Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Навлинским районом региона.