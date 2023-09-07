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Губернатор Богомаз сообщил, что над Брянском сбит беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.

Губернатор Богомаз сообщил, что над Брянском сбит беспилотник
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в результате падения обломков БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Навлинским районом региона.

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