Мобилизация: последние новости на сегодня 7 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Участники СВО и их дети получат бесплатную предвузовскую подготовку в Нижегородской области

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Участники специальной военной операции и их дети получат бесплатную предвузовскую подготовку в Нижегородской области, сообщает «Нижегородская правда».

Приказ Минобрнауки расширяет перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях высших учебных заведений. Это мобилизованные, добровольцы и их дети, прочие категории военнослужащих. Возможность предоставят тем, кто имеет право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что безработные жители и добровольно заключающие контракт на военную службу получают возможность трудоустроиться на предприятия области.

Из Самарской области в зону СВО отправят новую партию спецтехники и тактические аптечки

В Самаре представители 15-го казачьего отряда «Ермак» получили партию специального оборудования, сообщает sovainfo.ru.

Речь идет о 35 квадрокоптерах и 100 военных тактических аптечках. Аптечки максимально соответствуют запросам бойцов. В их составе появилось многое, чего раньше не было. К примеру, бандаж, который необходим при ранении в живот. Также аптечки наполнили медицинскими клапанами, которые необходимы при пулевых ранениях, и назальным воздуховодом.

Боец в бою сможет оказать помощь не только себе, но и товарищу. Также в аптечках есть кровоостанавливающие препараты, специальные повязки и бандажи.

Ветеранов СВО отправят преподавать в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что на базе Государственного университета просвещения создан Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции и участников боевых действий, сообщает «Новый Омск».

В нем бойцы пройдут переподготовку, после чего смогут преподавать в школах в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».