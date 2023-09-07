РИА Новости: к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону у штаба ЮВО прибыли военные

В Ростове-на-Дону место падения беспилотника оказалось в центре города, напротив здания штаба Южного военного округа. На место прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает РИА Новости.

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По данным агентства, место падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в центре города оцеплено. Сотрудники силовых структур просят посторонних покинуть место происшествия, отойти от него подальше. Мэр города Алексей Логвиненко сообщил, что движение в центре Ростова-на-Дону в районе падения беспилотника - на улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринский - ограничено.