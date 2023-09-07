Губернатор Голубев: силы ПВО сбили беспилотник над Ростовом-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что над Ростовом-на-Дону силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник.

До этого сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону. Предположительно он раздался на Пушкинской улице, в двух кварталах от штаба ЮВО. По неподтвержденным данным, в результате падения беспилотника повреждены несколько зданий и уничтожен автомобиль.