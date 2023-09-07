В Кремле отказались комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что в Кремле не располагают информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко.

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«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — сказал он.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что подозреваемый в получении взятки генерал-майор Константин Огиенко, который до недавнего времени занимал пост командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, был отправлен в следственный изолятор.

Уточнялось, что находившийся под следствием Беляцкий частично признал свою вину и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. От него следователи узнали, что конечным получателем денег являлся Огиенко. Огиенко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.