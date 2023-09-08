Novyny Live: в Одесской области не прекращаются взрывы

На Украине в Одесской области в ночь на 8 сентября продолжают происходить взрывы. Об этом сообщает украинское издание Novyny Live. Отмечается, что Вооруженные силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины в регионе.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.