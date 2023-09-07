Минобороны Украины хочет ввести электронный военный билет

Украина планирует ввести электронный военный билет и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК), сообщает «Лига.net» со ссылкой на нового министра обороны Рустема Умерова.

По его словам, аббревиатура ВВК должна остаться в прошлом. Стоит задача цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Как отметил глава ведомства, вся информация о воине должна быть в «цифре»: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных.

Ранее первый заместитель главы военного ведомства Украины Александр Павлюк заявил, что в стране создается государственный электронный реестр военнообязанных. Это позволит отслеживать их движение и снизить риски коррупции в ходе мобилизации.