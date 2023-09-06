Кирби высказался об опасности снарядов с ураном
Снаряды с обедненным ураном, которые войдут в один из пакетов военной помощи Киеву, не представляют радиоактивной угрозы, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее Пентагон объявил о новом крупном пакете военной помощи Украине. В него вошли боеприпасы для ранее поставленных ЗРК, САУ и различной бронетехники. Кроме того, было принято решение отправить снаряды с обедненным ураном.
«Они не представляют радиоактивной угрозы», - подчеркнул Кирби.
Вашингтон полагает, уточнил чиновник, что боеприпасы этого типа помогут украинским танкистам быть более эффективными на поле боя.
Напомним, что с инициативой по поставкам ВСУ снарядов с обедненным ураном первой выступила Великобритания. В рамках ее реализации Лондон отправил на Украину 14 танков Challenger 2, а также боекомплект для них, в который вошли и соответствующие боеприпасы.
После поступления на Украину снаряды тщательно отслеживались. Большая партия была уничтожена ракетами на Западной Украине.
Кроме того, российские военные фиксируют на линии соприкосновения появление танков Challenger. На днях поставленная королевством машина была уничтожена через несколько минут после того, как была обнаружена.