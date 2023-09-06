Кирби высказался об опасности снарядов с ураном

Снаряды с обедненным ураном, которые войдут в один из пакетов военной помощи Киеву, не представляют радиоактивной угрозы, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Пентагон объявил о новом крупном пакете военной помощи Украине. В него вошли боеприпасы для ранее поставленных ЗРК, САУ и различной бронетехники. Кроме того, было принято решение отправить снаряды с обедненным ураном.

«Они не представляют радиоактивной угрозы», - подчеркнул Кирби.

Вашингтон полагает, уточнил чиновник, что боеприпасы этого типа помогут украинским танкистам быть более эффективными на поле боя.

Напомним, что с инициативой по поставкам ВСУ снарядов с обедненным ураном первой выступила Великобритания. В рамках ее реализации Лондон отправил на Украину 14 танков Challenger 2, а также боекомплект для них, в который вошли и соответствующие боеприпасы.

После поступления на Украину снаряды тщательно отслеживались. Большая партия была уничтожена ракетами на Западной Украине.