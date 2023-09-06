Российский офицер рассказал о боях за Работино в Запорожской области, где Вооруженные силы Украины заняли позиции. Его слова приводит РИА Новости.

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Военнослужащий указал на заявления украинского командования о том, что ВСУ вклинились вглубь российской обороны. Он отметил, что этот «выступ» не является первой линией, это так называемое предполье, где бои шли все лето. При этом существенного продвижения на других участках на запорожском направлении нет.

«Они пытаются установить полный контроль над Работино. Но закрепиться не могут: как только зайдут, мы накрываем артиллерией», — пояснил офицер.

Он добавил, что для развития наступления ВСУ необходимо занять Новопрокоповку, однако в этом случае они окажутся в огневом мешке, который обстреливается с трех сторон.