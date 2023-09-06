Блинкен объявил о выделении Украине военной помощи на $1 млрд

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд.

"Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Часть средств будут направлены на поддержку "военных потребностей Украины в долгосрочной перспективе", добавил он.

"Впервые мы направляем Украине активы, изъятые у подсанкционных российских олигархов, которые будут использоваться для поддержки украинских ветеранов", - сказал он.

Как уточняется в распространенном Госдепартаментом заявлении, речь идет о сумме в $5,4 млн.

Отмечается также, что $90,5 млн выделяются в рамках "гуманитарной помощи по разминированию", $206 млн пойдут на гуманитарную поддержку, включая обеспечение продовольствием, $203 млн - на поддержание "прозрачности и подотчетности институтов, поддержку ключевых реформ, связанных с антикоррупционной борьбой, верховенством закона и юридическим сектором", а также на то, чтобы нарастить возможности по расследованию военных преступлений, якобы совершенных Россией.

Американское внешнеполитическое ведомство уточняет, что с конца февраля 2022 года Вашингтон выделил военную помощь Киеву на $43,2 млрд, гуманитарную помощь на $2,9 млрд и направил $20,5 млрд в виде бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка.