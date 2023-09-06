Румыния уведомила страны НАТО об обнаружении обломков БПЛА

Страны НАТО выразили солидарность с Румынией после обнаружения обломков БПЛА
Румыния проинформировала страны НАТО об обнаружении на ее территории у границы с Украиной обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), союзники по Североатлантическому альянсу выразили "твердую солидарность" с Бухарестом. Об этом сообщает сегодня агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО, которое пока не обнародовано.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", - цитирует агентство заявление альянса.
Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил ранее, что в уезде Тулча "были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника". В свою очередь официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.