Румыния уведомила страны НАТО об обнаружении обломков БПЛА

Румыния проинформировала страны НАТО об обнаружении на ее территории у границы с Украиной обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), союзники по Североатлантическому альянсу выразили "твердую солидарность" с Бухарестом . Об этом сообщает сегодня агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО, которое пока не обнародовано.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил ранее, что в уезде Тулча "были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника". В свою очередь официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.