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Страны НАТО выразили солидарность с Румынией после обнаружения обломков БПЛА

Румыния проинформировала страны НАТО об обнаружении на ее территории у границы с Украиной обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), союзники по Североатлантическому альянсу выразили "твердую солидарность" с Бухарестом. Об этом сообщает сегодня агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО, которое пока не обнародовано.

Румыния уведомила страны НАТО об обнаружении обломков БПЛА
© globallookpress.com

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", - цитирует агентство заявление альянса.

Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил ранее, что в уезде Тулча "были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника". В свою очередь официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.

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