Местоположение генерала Суровикина установили по снимку

Исследователь Centre of information resilience Майкл Шелдон узнал местоположение генерала Сергея Суровикина по фотографии, которую на этой неделе опубликовала журналистка Ксения Собчак.

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На снимке генерал армии запечатлен в бейсболке и солнцезащитных очках, предположительно, с женой Анной, на фоне заросшей растениями стены.

Шелдон предположил, что фотография было сделана на парковке у ресторана «Подмосковные Veчера» в деревне Жуковка Московской области.

К такому выводу он пришел, сравнив фото Суровикина со снимками в Google Maps. По словам исследователя, обросшая растениями стена похожа на фотографии похожа на ту, что находится возле упомянутого ресторана, а кусочек здания на заднем фоне выглядит как часть ресторана Terazza, расположенного напротив.

Также Шелдон опубликовал спутниковый снимок возле ресторана Terazza, отметив на нем точку, где, вероятно, сфотографировали Суровикина.

Жуковка — это элитный поселок на Рублевке с дорогими коттеджами и ресторанами.

Собчак опубликовала соответствующее фото 4 сентября.