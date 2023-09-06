Местоположение генерала Суровикина установили по снимку
Исследователь Centre of information resilience Майкл Шелдон узнал местоположение генерала Сергея Суровикина по фотографии, которую на этой неделе опубликовала журналистка Ксения Собчак.
На снимке генерал армии запечатлен в бейсболке и солнцезащитных очках, предположительно, с женой Анной, на фоне заросшей растениями стены.
Шелдон предположил, что фотография было сделана на парковке у ресторана «Подмосковные Veчера» в деревне Жуковка Московской области.
К такому выводу он пришел, сравнив фото Суровикина со снимками в Google Maps. По словам исследователя, обросшая растениями стена похожа на фотографии похожа на ту, что находится возле упомянутого ресторана, а кусочек здания на заднем фоне выглядит как часть ресторана Terazza, расположенного напротив.
Также Шелдон опубликовал спутниковый снимок возле ресторана Terazza, отметив на нем точку, где, вероятно, сфотографировали Суровикина.
Жуковка — это элитный поселок на Рублевке с дорогими коттеджами и ресторанами.
Собчак опубликовала соответствующее фото 4 сентября.
По данным РБК, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом прекратить мятеж.