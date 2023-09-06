Момент уничтожения танка Challenger 2 попал на видео

В интернете появилось видео момента уничтожения основного боевого танка Challenger 2 производства Великобритании. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, в сентябре украинская бронегруппа в составе двух танков и трех бронемашин попыталась атаковать позиции ВС РФ в районе Работино.

Попытка прорыва не увенчалась успехом. Российские военные в первые же минуты боя из ПТРК «Корнет» ликвидировали Challenger 2.

Очевидцы отметили, что подбитый танк горел больше суток. Предположительно, в нем могли находиться урановые боеприпасы.

Эксперты полагают, что машина относилась к последним резервам ВСУ, задействованным на Запорожском направлении.