В Forbes назвали одну из главных проблем ВСУ
Украине не хватает мощностей, чтобы ремонтировать западную технику. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на зарубежных военных экспертов.
В издании отметили, что на сегодняшний день Украина получила от союзников «тысячи танков, боевых машин и бронированных грузовиков западного производства».
«Теперь же ВСУ требуются огромные партии запасных частей, чтобы они могли самостоятельно починить поврежденные автомобили», — говорится в тексте.
Ремонт танков на Украине осложняется тем, что эвакуационные машины и бригады, которые должны оттащить технику с линии фронта, становятся законными целями для российских войск, поэтому они чаще остаются брошенными. Кроме того существует дефицит частей на те автомобили, которые уже не производятся, отметили в Forbes.
В связи с этим опрошенные изданием эксперты считают, что если данная ситуация не изменится, то в скором времени она только усугубится.