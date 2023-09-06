В Forbes назвали одну из главных проблем ВСУ

Украине не хватает мощностей, чтобы ремонтировать западную технику. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на зарубежных военных экспертов.

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В издании отметили, что на сегодняшний день Украина получила от союзников «тысячи танков, боевых машин и бронированных грузовиков западного производства».

«Теперь же ВСУ требуются огромные партии запасных частей, чтобы они могли самостоятельно починить поврежденные автомобили», — говорится в тексте.

Ремонт танков на Украине осложняется тем, что эвакуационные машины и бригады, которые должны оттащить технику с линии фронта, становятся законными целями для российских войск, поэтому они чаще остаются брошенными. Кроме того существует дефицит частей на те автомобили, которые уже не производятся, отметили в Forbes.