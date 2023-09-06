Российский истребитель сбил «Байрактар» у острова Змеиный

В районе острова Змеиный на Украине сбит украинский «Байрактар», сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Отмечается, что беспилотник уничтожен истребителем Военно-космических сил России. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В районе острова Змеиный сбит украинский «Байрактар». Беспилотник был уничтожен истребителем ВКС России, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали об уничтожении украинских катеров с экипажем в акватории Черного моря вблизи острова Змеиный. Удар наносился с бомбардировщика Су-24 и истребителя Су-30.

До этого истребитель морской авиации сбил дрон Вооруженных сил Украины в небе над Черным морем. Уточняется, что украинское командование планировало использовать беспилотник самолетного типа для нанесения ударов по объектам, расположенным на российской территории.