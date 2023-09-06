Германия вместе с партнерами начнет разработку танка нового поколения
Германия совместно с партнерами из Швеции, Испании и Италии начнет разработку основного боевого танка нового поколения. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источник.
По данным газеты, документы были подписаны на этой неделе. Участвующие в проекте страны надеются получить финансирование из европейского фонда European Defence Fund.
В проекте со стороны Германии будут участвовать концерны Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall.
Авторы статьи уточнили, что ФРГ продолжает, по крайней мере официально, разрабатывать новый танк совместно с Францией.
Вместе с тем, отметили они, запущенный шесть лет назад проект предположительно находится на грани провала. По мнению аналитиков, это обусловлено разногласиями между Берлином и Парижем, а также рядом других факторов.