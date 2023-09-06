Германия совместно с партнерами из Швеции, Испании и Италии начнет разработку основного боевого танка нового поколения. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источник.

По данным газеты, документы были подписаны на этой неделе. Участвующие в проекте страны надеются получить финансирование из европейского фонда European Defence Fund.

В проекте со стороны Германии будут участвовать концерны Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall.

Авторы статьи уточнили, что ФРГ продолжает, по крайней мере официально, разрабатывать новый танк совместно с Францией.